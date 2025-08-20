Verzekeraar ASR stijgt in hogere AEX

AMSTERDAM (ANP) - ASR is woensdag hoger geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. De verzekeraar heeft over de eerste helft van dit jaar een hogere operationele winst geboekt dan een jaar eerder, ook boven de verwachtingen van analisten. Daarnaast stegen ook de premie-inkomsten en sprak topman Jos Baeten van sterke resultaten. ASR steeg 1,8 procent.

De algehele stemming op het Damrak was verder wisselend. Een dag eerder gingen de Europese beurzen nog omhoog na een hoopvol overleg tussen president Donald Trump, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zeven Europese leiders om de oorlog in Oekraïne te beëindigen.

De AEX eindigde uiteindelijk 0,8 procent hoger op 908,79 punten, nadat de index was geopend met een klein verlies. De MidKap zakte 0,3 procent tot 929,08 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent, Londen steeg 1,2 procent. Beleggers verwerkten cijfers over de Britse inflatie, die in juli het hoogste niveau in anderhalf jaar bereikte.

Wolters Kluwer in de plus

De sterkste stijgers in de AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, waren dataleverancier Wolters Kluwer (plus 5,1 procent) en voedings- en verzorgingsmiddelenbedrijf Unilever (plus 2,9 procent). Onderin eindigden staalconcern ArcelorMittal en chipbedrijf Besi met minnen van respectievelijk 2,1 procent en 1,9 procent.

In de MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, stonden investeringsplatform Allfunds (plus 1,5 procent) en sportschoolketen Basic-Fit (plus 3,3 procent) bovenin. Hekkensluiters waren hier luchtvaartconcern Air France-KLM (min 2,4 procent) en de aanbieder van postkluisjes InPost (min 2,5 procent).

NX Filtration

Fastned eindigde bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 tussen de dalers. Het aandeel verloor 1,8 procent. Zakenbank Van Lanschot Kempen heeft zijn beleggingsadvies voor de uitbater van laadstations voor elektrische auto's verlaagd. Laadpalenmaker Alfen, dat na het sluiten van de beurs met resultaten komt, zakte 2,4 procent.

De handel in NX Filtration werd woensdagmiddag stilgelegd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in afwachting van een persbericht. Dat verscheen later op de dag en ging over het belang van investeerder Teslin in de waterzuiveraar. In het register van de AFM stond een belang van ruim 10 procent vermeld, terwijl dat minder dan 5 procent moest zijn.