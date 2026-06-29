AWVN: Verplichte vrije dag voor Ketikoti niet waarschijnlijk

DEN HAAG (ANP) - Een vrije dag voor Ketikoti is makkelijk te regelen, maar dat werkgevers het gaan verplichten, lijkt niet waarschijnlijk. Dat zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN. Volgens de woordvoerder hebben veel werknemers een voorkeur voor flexibiliteit in vrije dagen.

Er wordt volgens de AWVN flexibel omgegaan met mogelijke vrije dagen rond Ketikoti, zowel van werkgever als werknemer. Het kan voor beide partijen namelijk voordelig zijn, redeneert de woordvoerder. "Als een bedrijf om wat voor reden elke dag van het jaar draaiende moet worden gehouden, dan wil je mensen hebben die flexibel zijn op alle dagen. Als mensen dan traditionele christelijke feestdagen willen werken en dagen als Ketikoti vrij willen zijn, is dat makkelijk tegen elkaar uit te ruilen. Dat is voor bedrijven alleen maar prettig."

Over of Ketikoti als vrije dag moet worden ingevoerd, is de woordvoerder duidelijk. "Ik denk niet dat de werknemers dat willen. Als ze een andere dag moeten inleveren of er salaris voor moeten afstaan, dan is het al snel niet meer zo aanlokkelijk."

De feestdag Ketikoti, ter viering van de afschaffing van de slavernij, is woensdag.