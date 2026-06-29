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Duitsland en Nederland gaan speciale eenheden bij elkaar inzetten

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 14:21
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DEN HAAG (ANP) - Duitsland en Nederland gaan speciale eenheden van de politie bij elkaar inzetten, meldt justitieminister David van Weel. Maandagavond zullen de VVD-bewindsman en Duitse minister Alexander Dobrindt (Binnenlandse Zaken) dat aankondigen vanuit Berlijn. De ministers verwachten zo beter op te kunnen treden tegen terroristische dreigingen en georganiseerde misdaad in de grensregio.
"Zo helpen en versterken we elkaar en maken we optimaal gebruik van de beschikbare politiecapaciteit in de grensregio", licht Van Weel toe.
De Nederlandse en Duitse politie werken al langer samen in het grensgebied. Zo houden ze gezamenlijke alcoholcontroles en patrouilleren ze tegen mensensmokkel. Het komt ook voor dat ze samen optrekken bij achtervolgingen in de grensregio. Over zulke samenwerkingen zijn in 2005 afspraken gemaakt in het Verdrag van Enschede. Dit verdrag wordt op verschillende punten vernieuwd. De inzet van de Dienst Speciale Interventies (DSI) is daar een onderdeel van.
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