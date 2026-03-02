Aziatische beurzen overwegend omlaag door onrust in Midden-Oosten

TOKIO (ANP) - De Aziatische aandelenbeurzen gingen maandag overwegend omlaag na de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran, waarbij de hoogste Iraanse leider ayatollah Khamenei werd gedood. Vooral luchtvaartmaatschappijen stonden onder druk door de annuleringen van veel vluchten in het Midden-Oosten en de sterk gestegen olieprijzen. Olieproducenten wonnen juist terrein.

De Nikkei in Tokio zakte 1,6 procent. De luchtvaartmaatschappijen Japan Airlines en ANA Holdings zakten ruim 5 procent. De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific en de Australische branchegenoot Qantas verloren rond de 4 procent. De beurzen in Hongkong en Mumbai daalden ruim 1 procent.

De Australische beurs bleef vrijwel vlak en de beurs in Shanghai won 0,6 procent door sterke winsten bij de energiebedrijven. Het Australische Woodside Energy klom bijna 7 procent en het Chinese oliebedrijf China National Offshore Oil Corporation won ruim 3 procent.

Wapenleveranciers

Aziatische wapenleveranciers lieten ook winsten zien. De Japanse defensieconcerns Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries en IHI stegen tot meer dan 3 procent. In Zuid-Korea, dat ook veel grote defensiebedrijven kent, was de beurs gesloten.

De beurs in Amsterdam en de andere Europese markten koersen maandag af op openingsverliezen. Wall Street lijkt later op de dag ongeveer 1 procent lager te openen. De olieprijzen schoten omhoog door de onrust in het olierijke Midden-Oosten. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna 7 procent meer op 71,64 dollar en Brentolie werd ruim 7 procent duurder op 78,12 dollar.

Goud, dat in onzekere tijden als een veilige belegging wordt gezien, steeg 2,7 procent in prijs tot 5390 dollar per troy ounce (31,1 gram). Het edelmetaal is dit jaar al bijna een kwart in waarde gestegen.