Bank: gasprijs kan verdubbelen als Straat Hormuz maand uitvalt

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 7:50
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Europese aardgasprijzen kunnen meer dan verdubbelen als de scheepvaart door de Straat van Hormuz een maand lang wordt stilgelegd. Dat stellen deskundigen van de Amerikaanse bank Goldman Sachs nadat groot scheepvaartverkeer in de belangrijke zeestraat vrijwel tot stilstand is gekomen door de aanvallen rond Iran.
Volgens de kenners hebben de markten nauwelijks risicopremies ingeprijsd die verband houden met Iran. Ongeveer een vijfde van het vloeibaar gemaakte aardgas (lng) in de wereld, voornamelijk uit Qatar, moet door de Straat van Hormuz worden verscheept. Als de zeestraat een maand lang niet gebruikt kan worden, zouden de Europese gasprijzen en de spotprijzen voor Aziatische lng met 130 procent kunnen stijgen, aldus de analisten.
Volgens Goldman zou de impact op de Amerikaanse aardgasmarkt waarschijnlijk beperkt zijn. De Verenigde Staten zijn een grote netto-exporteur van lng en de vloeibaarmakingsinstallaties draaien doorgaans op volle capaciteit. Daardoor is er weinig ruimte om de export te verhogen.
