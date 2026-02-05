Yeşilgöz wordt minister van Defensie en vicepremier, meer namen bekend

Het lijkt er sterk op dat VVD
-leider Yesilgöz overstapt van de Tweede Kamer naar het kabinet
. Daar wordt ze minister van Defensie, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS.
Van de huidige ministers
in het kabinet
-Schoof stappen er meerdere over naar het nieuwe kabinet onder leiding van D66
'er Jetten. Zo wordt Sophie Hermans verantwoordelijk voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op dit moment is Hermans nog demissionair minister van Klimaat en Groene Groei.
Karremans
Ook Vincent Karremans stapt over. Nu is hij nog demissionair minister van Economische Zaken, maar in het nieuwe kabinet
wordt hij verantwoordelijk voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En VVD
-minister David van Weel mag ook door. Hij is nu nog demissionair minister van Buitenlandse Zaken en Asiel en Migratie, maar keert terug als minister van Justitie en Veiligheid. Dat was hij eerder ook al, toen het kabinet-Schoof begon.
De huidige demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans lijkt niet terug te keren in het nieuwe kabinet
. Volgens Haagse bronnen is hij gevraagd om de fractie van de VVD
in de Tweede Kamer te leiden, als vervanger van Yesilgöz.
D66
De grootste partij, D66
, levert natuurlijk premier Jetten. Daarnaast treden Vijlbrief en Letschert toe tot het kabinet
. Vijlbrief was Kamerlid en staatssecretaris en is nu de beoogd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook ondersteunde hij de afgelopen formatie beoogd premier Rob Jetten. Letschert was de afgelopen maanden informateur en is de beoogde bewindspersoon op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap