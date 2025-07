Syrische buitenlandminister zoekt steun Rusland bij bezoek Moskou

MOSKOU (ANP/AFP) - De Syrische minister van Buitenlandse Zaken Asaad al-Shaibani is op bezoek in Moskou en zei dat de nieuwe Syrische regering Rusland "aan onze kant wil hebben". Zijn Russische collega Sergej Lavrov zei dat Rusland klaarstaat om Syrië bij de wederopbouw te helpen. Hij hoopt dat de Syrische president Ahmed al-Sharaa 15 oktober naar een top van Rusland en de Arabische Liga komt.

Al-Shaibani zei dat zijn bezoek aan Moskou is bedoeld "om een noodzakelijke discussie te voeren gebaseerd op de lessen uit het verleden, en om de toekomst te formuleren".

Rusland was bondgenoot van het regime van de familie Assad sinds Hafez al-Assad in 1970 aan de macht kwam. Zijn zoon Bashar werd in december door een coalitie van radicale islamitische strijders ten val gebracht. Dat was nadat vanaf 2015 Russische troepen waren ingezet om de ondergang van Assads regime in de burgeroorlog te voorkomen. Assad vluchtte in december naar Rusland. Rusland heeft nog militaire bases in Syrië.