ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Baas VodafoneZiggo wordt na fusie topman van Ziggo Group

Economie
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 15:23
anp010626122 1
UTRECHT (ANP) - Stephen van Rooyen wordt de topman van het nieuw te vormen telecomconcern Ziggo Group. Dat meldt moederbedrijf Liberty Global. Van Rooyen is nu de baas van VodafoneZiggo, dat samen met het Belgische Telenet de Ziggo Group gaat vormen. De verwachting is dat de fusie in het derde kwartaal van dit jaar is afgerond.
Medio februari verkocht Vodafone zijn belang van 50 procent in het Nederlandse VodafoneZiggo aan de Amerikaanse samenwerkingspartner Liberty Global. Het Amerikaanse bedrijf wil de nieuwe holding Ziggo Group volgend jaar naar de aandelenbeurs in Amsterdam brengen.
Van Rooyen blijft daarnaast ook aan als topman van VodafoneZiggo. "Omdat het bedrijf op solide grond staat, is dit het juiste moment om me, naast CEO van VodafoneZiggo, ook te richten op het opbouwen van Ziggo Group", zegt hij in een reactie.
Jany Fruytier wordt de nieuwe financiële topman van Ziggo Group. De Nederlander is nu nog financieel topman van het Zwitserse telecomconcern Sunrise.
loading

POPULAIR NIEUWS

128601290 m

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

generated-image (5)

Het einde van goedkoop

87235428_m

Japan heeft elegante en zeer effectieve oplossing tegen files: ‘Laten we dit ook in Nederland doen’

mens_chemische_bouwstoffen_hero

Wat kost een mens? 100 euro

188144660_m

Thuisbatterijen zijn populairder dan ooit, maar hoe zit het met de terugverdientijd?

181351906_m

Enorme studie onthult het geheim voor een gezond hart. En het is niet minder koolhydraten of vetten eten

Loading