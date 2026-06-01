Baas VodafoneZiggo wordt na fusie topman van Ziggo Group

UTRECHT (ANP) - Stephen van Rooyen wordt de topman van het nieuw te vormen telecomconcern Ziggo Group. Dat meldt moederbedrijf Liberty Global. Van Rooyen is nu de baas van VodafoneZiggo, dat samen met het Belgische Telenet de Ziggo Group gaat vormen. De verwachting is dat de fusie in het derde kwartaal van dit jaar is afgerond.

Medio februari verkocht Vodafone zijn belang van 50 procent in het Nederlandse VodafoneZiggo aan de Amerikaanse samenwerkingspartner Liberty Global. Het Amerikaanse bedrijf wil de nieuwe holding Ziggo Group volgend jaar naar de aandelenbeurs in Amsterdam brengen.

Van Rooyen blijft daarnaast ook aan als topman van VodafoneZiggo. "Omdat het bedrijf op solide grond staat, is dit het juiste moment om me, naast CEO van VodafoneZiggo, ook te richten op het opbouwen van Ziggo Group", zegt hij in een reactie.

Jany Fruytier wordt de nieuwe financiële topman van Ziggo Group. De Nederlander is nu nog financieel topman van het Zwitserse telecomconcern Sunrise.