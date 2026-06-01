ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Recordaantal Russische langeafstandsdrones op Oekraïne in mei

Samenleving
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 15:35
anp010626124 1
KYIV (ANP/AFP) - Rusland heeft Oekraïne afgelopen maand bestookt met een recordaantal langeafstandsdrones. Het waren er volgens berekeningen van persbureau AFP meer dan 8000, bijna een kwart meer dan in april. Dat terwijl in mei nog een kortstondige wapenstilstand gold.
Oekraïne heeft afgelopen jaar een luchtafweer opgezet die volgens de luchtmacht ongeveer 91 procent van de onbemande vliegtuigjes en raketten neerhaalt. Dat betekent dat honderden drones alsnog door de verdediging braken.
Met de snelle ballistische raketten die Rusland ook steeds meer afvuurt, heeft Oekraïne veel meer te stellen. Mei staat met 211 raketten in het rijtje van maanden dat Rusland die het meest inzette.
Oekraïne heeft voortdurend te weinig luchtverdedigingsraketten die Russische raketten uit de lucht kunnen halen. Dat tekort dreigt alleen maar nijpender te worden als de oorlog in Iran voortduurt en de Verenigde Staten bijvoorbeeld hun schaarse Patriot-raketten daarvoor reserveren.
loading

POPULAIR NIEUWS

128601290 m

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

generated-image (5)

Het einde van goedkoop

87235428_m

Japan heeft elegante en zeer effectieve oplossing tegen files: ‘Laten we dit ook in Nederland doen’

mens_chemische_bouwstoffen_hero

Wat kost een mens? 100 euro

188144660_m

Thuisbatterijen zijn populairder dan ooit, maar hoe zit het met de terugverdientijd?

181351906_m

Enorme studie onthult het geheim voor een gezond hart. En het is niet minder koolhydraten of vetten eten

Loading