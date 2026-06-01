Mikkers zag al vroeg dat contactonderzoek corona niet werkte

DEN HAAG (ANP) - Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wist al kort na de eerste coronabesmetting in Nederland dat het ondoenlijk zou worden de virusuitbraak met alleen isolatie en bron- en contactonderzoek beheersbaar te houden. Hij concludeerde dat na een bezoek aan de GGD op 6 maart 2020, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Aanvankelijk was het plan om de verspreiding van het virus te volgen door in kaart te brengen met wie besmette personen contact hadden gehad. Dit zogenoemde bron- en contactonderzoek zou nog maanden blijven gelden als een belangrijk wapen tegen het coronavirus. Maar Mikkers zag naar eigen zeggen al heel vroeg dat dit cijfermatig nooit zou blijven lukken.

De burgemeester zag bij de GGD "gangen vol met flipoverformulieren". Daarop waren namen van contacten geschreven, maar ook "veel vraagtekens". Dat terwijl het aantal bevestigde besmettingen landelijk toen nog rond de honderd lag. "Voor mij was dat schokkend om te zien", zei Mikkers. Het leek hem "onmenselijk" om dit te vragen van de GGD'en die met dit onderzoek waren belast.