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Baas Volkswagen denkt fabriekssluitingen te kunnen voorkomen

Economie
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 12:50
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BERLIJN (ANP/DPA) - Topman Oliver Blume van autoconcern Volkswagen stelt dat de autofabrikant fabriekssluitingen kan voorkomen bij de uitvoering van de geplande kostenbesparingen. "Er zijn slimmere oplossingen dan het sluiten van fabrieken", heeft Blume zondag gezegd in een interview met de Duitse krant Bild am Sonntag.
Volgens hem werpt het besparingsprogramma op de Duitse productielocaties van Volkswagen inmiddels zijn vruchten af. "Alleen al vorig jaar hebben we onze fabriekskosten in Duitsland met gemiddeld 20 procent weten te verlagen. Dat is een aanzienlijke vooruitgang."
De uitspraken zijn interessant, omdat Volkswagen voor ingrijpende bezuinigingen staat. Afgelopen dagen werd bekend dat het Duitse concern flink wil snijden in het aanbod van modellen en de productiecapaciteit. Details van de plannen zijn echter nog niet naar buiten gebracht. Volgens eerdere berichten in Duitse media zouden er tot 120.000 banen kunnen verdwijnen en zouden vier fabrieken in Duitsland mogelijk dicht moeten.
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