Oud-emir van Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani (74) overleden

DOHA (ANP/DPA/AFP) - De voormalige emir van Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani is op 74-jarige leeftijd overleden, zo heeft de regering bekendgemaakt. Hij regeerde van 1995 tot 2013 over de golfstaat en wordt gezien als de grondlegger van het moderne Qatar.

Sjeik Hamad had in 1995 de macht van zijn eigen vader overgenomen via een bloedeloze staatsgreep en droeg deze in 2013 vrijwillig over aan zijn zoon en de huidige emir, Tamim bin Hamad Al Thani.

Onder zijn bewind werd Qatar gemoderniseerd en de diplomatieke invloed aanzienlijk vergroot. Hij trok veel investeringen naar Qatar en het land groeide uit tot een van 's werelds grootste aardgasexporteurs. Hamad richtte ook de nieuwszender Al Jazeera op.

24 kinderen

In 2010 kreeg de golfstaat de organisatie van het WK voetbal van 2022 toegewezen. Internationaal kwam daar veel kritiek op om corruptie en mensenrechtenschendingen.

Sjeik Hamad laat drie vrouwen na, met wie hij in totaal 24 kinderen had.