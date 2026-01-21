Baksteenfabrikanten mogen samen statiegeldsysteem opzetten

DEN HAAG (ANP) - Baksteenfabrikanten mogen samen een statiegeldsysteem opzetten om het hergebruik van pallets te stimuleren. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen bezwaren tegen deze samenwerking. Pallets worden nu vaak eenmalig gebruikt.

Zeven metselbaksteenfabrikanten willen af van de pallets die na eenmalig gebruik worden weggegooid. Daarom stappen ze over op herbruikbare pallets. Via een statiegeldsysteem willen fabrikanten de afnemers stimuleren om deze pallets te retourneren. De fabrikanten willen het retour- en statiegeldsysteem samen opzetten, om het zo efficiënt mogelijk te doen.

De ACM ziet geen nadelige gevolgen van die samenwerking voor afnemers van bakstenen, zoals prijsverhogingen, minder innovatie of slechtere kwaliteit van pallets. Daarom gaat de autoriteit akkoord met de samenwerking. Randvoorwaarde is wel dat baksteenfabrikanten in Nederland niet verplicht worden om mee te doen aan het systeem.