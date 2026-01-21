Meer lokale PVV-fracties staan achter Geert Wilders

DEN HAAG (ANP) - Op sociale media spreken meerdere lokale PVV-fracties hun steun uit voor Geert Wilders. Dat is te zien op de Facebookpagina's van de lokale afdelingen, waar vergelijkbare berichten zijn geplaatst met een afbeelding van de PVV-leider. De steun volgt nadat zeven PVV-Kamerleden aankondigden zich af te splitsen van de partij.

"PVV Rucphen blijft onvoorwaardelijk achter de PVV & Geert Wilders staan!", staat op de Facebookpagina van de partij in de Noord-Brabantse gemeente. Een dergelijk bericht staat op de pagina van de partij in Almere. Ook fractievoorzitter Robert Rep van de PVV in Westerwolde heeft een afbeelding van Wilders geplaatst met de tekst dat zijn fractie "onvoorwaardelijk" achter de PVV-leider blijft staan.

De PVV in Nissewaard (Zuid-Holland) schrijft op hetzelfde sociale medium: "Met betrokkenheid hebben wij kennisgenomen van de recente ontwikkelingen binnen de PVV landelijk. In deze periode spreken wij onze volle steun en vertrouwen uit in onze partijleider Geert Wilders."