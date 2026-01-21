Rutte en Stubb houden met galgenhumor de moed erin

DAVOS (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte en de Finse president Alexander Stubb, twee van Europa's belangrijkste 'Trumpfluisteraars', blijven monter in de hoogopgelopen ruzie waarin de NAVO zich bevindt. Gevraagd op het World Economic Forum naar zijn recept om de spanningen te bedaren, wees Stubb grappend haastig naar buurman Rutte.

De twee Europese leiders staan voor de opgave om het conflict tussen Europa en de Verenigde Staten te helpen bezweren. Doordat president Donald Trump Groenland van NAVO-bondgenoot Denemarken wil afpakken, trilt de NAVO op haar grondvesten.

Rutte blijft weigeren zich in het openbaar uit te spreken over de splijtende kwestie. Hij bemiddelt achter de schermen, herhaalde hij op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Ook al komt daar soms iets over naar buiten, erkende hij lachend. Trump zette dinsdag een privébericht van Rutte op sociale media.

Zowel Rutte als Stubb verzekerde dat de NAVO niet op omvallen staat. Maar daarvoor moet je bij Mark zijn, grijnsde Stubb.