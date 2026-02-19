BAM: dit jaar mogelijk meer last van stikstofproblemen

AMSTERDAM (ANP) - Bouwer BAM had vorig jaar last van tragere vergunningverlening voor de bouw van nieuwe woningen door de stikstofcrisis. Daardoor kon het grootste bouwbedrijf van Nederland minder nieuwe huizen realiseren dan gepland, zei topman Ruud Joosten van BAM tijdens een gesprek met journalisten over de jaarresultaten. Hij verwacht dat zijn bedrijf hier dit jaar mogelijk nog meer last van krijgt.

Eerder donderdag meldde BAM in 2025 in totaal 2354 woningen te hebben verkocht in Nederland, 27 procent meer dan in 2024. Joosten verklaarde dat het bedrijf grote deals had met grote beleggers.

Ondanks de stijging had BAM "zeker" last van de stikstofcrisis. "De stikstofproblematiek verschilt heel erg per gebied. Als dit niet wordt opgelost, wordt het probleem steeds groter", aldus Joosten. Hoeveel huizen BAM hierdoor vorig jaar niet kon realiseren, kon hij niet aangeven. Wel stelt hij dat dit aantal voor de bouwer "heel beperkt" was, omdat BAM weinig bij Natura 2000-gebieden heeft gebouwd.

Stroomnet

Joosten verwacht dat BAM dit jaar ongeveer net zoveel woningen verkoopt als vorig jaar. In hoeverre de bouwer ook in 2026 last heeft van de stikstofproblemen, hangt volgens de topman ervan af of dit jaar oplossingen worden gevonden. Hij vindt dat de nieuwe regering moet kijken naar het structureel verminderen van de stikstofuitstoot door in te grijpen in bepaalde sectoren in Nederland om bijvoorbeeld de woningbouw te versnellen. "Als je die ruimte wilt creëren, moet je naar de grootste uitstoters kijken en daar maatregelen over nemen", stelde hij.

Joosten wil dat ministeries gezamenlijk maatregelen nemen om ook de problemen rond het steeds vollere stroomnet op te lossen.