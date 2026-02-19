Parlementaire onderzoekers Louvre-roof opperen ontslag directeur

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse parlementsleden die onderzoek doen naar de spraakmakende juwelenroof uit het Louvre hebben geopperd dat museumdirecteur Laurence des Cars zou moeten opstappen. Ze spreken in een tussentijdse conclusie van falend leiderschap, dat "bij flink wat landen en instituties" genoeg reden zou zijn om af te treden.

"De Louvre-roof is geen incident", zei onderzoeksleider Alexandre Portier. "Het legt structurele tekortkomingen bij het museum bloot." Volgens hem negeerde de leiding van het Louvre de risico's die bestonden.

Des Cars bood vlak na de inbraak in oktober al haar ontslag aan, maar dat werd geweigerd door president Emmanuel Macron. Hij benoemde haar in 2021 als eerste vrouwelijke baas van het wereldberoemde museum in Parijs.

De onderzoekscommissie wordt geleid door leden uit de Franse oppositie. Zij spreken volgende week met cultuurminister Rachida Dati, die zich volgens de onderzoekers een stuk meer zou moeten bemoeien met het bestuur van het Louvre.