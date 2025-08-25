Ook CDA legt in programma nadruk op wonen

DEN HAAG (ANP) - Het CDA legt nadruk op het woningtekort in zijn maandag gepubliceerde concept-verkiezingsprogramma. "Woningzoekende op 1", staat bovenin het programma getiteld 'Bouwen op vertrouwen'. Waar bij de vorige verkiezingen nog een straat in ieder dorp moest worden bijgebouwd, is dat nu een "wijkje erbij".

Volgens het CDA moet het mogelijk zijn om zonder vergunning 'mantelzorgwoningen' op het eigen erf te bouwen. Ook werkgevers moeten ruimte krijgen om op hun eigen terrein te bouwen. Voor de bouw van hofjes moet een landelijk plan komen.

Ook in andere partijprogramma's heeft wonen meer prioriteit gekregen. Partijen zijn het erover eens dat er veel woningen bij moeten maar verschillen van mening over de aanpak. De VVD wil bouwregels schrappen en de Wet betaalbare huur die meer huurprijzen reguleert schrappen. GroenLinks-PvdA wil grondspeculatie aanpakken en investeren in woningcorporaties. VVD, GroenLinks-PvdA en CDA willen alle drie dat bezwaarprocedures korter worden.

Wonen is van alle thema's het onderwerp waarvan de grootste groep kiezers vindt dat de politiek er prioriteit aan moet geven, peilde Ipsos I&O in juni. Tegelijkertijd is er nog geen partij die zich dit thema in de ogen van kiezers heeft toegeëigend. Bij thema's als immigratie (PVV), klimaatverandering (GroenLinks-PvdA) en de economie (VVD) is dit wel het geval.