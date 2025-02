BAM: onzekerheid over stikstofsituatie en politieke onrust blijft

BUNNIK (ANP) - Bouwconcern BAM denkt dat de onzekerheid over de Nederlandse stikstofsituatie en de politieke onrust aanhoudt, stelde topman Ruud Joosten in een toelichting op de jaarcijfers. Desondanks verwacht het grootste bouwbedrijf van Nederland dat de vraag in alle markten van het bedrijf "op peil blijft".

"We zien aantrekkelijke marktkansen gedreven door de vraag naar decarbonisatie, infrastructuur en duurzame en betaalbare huisvesting, gebieden waar we hebben bewezen toonaangevend te zijn", aldus Joosten. Decarbonisatie is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en materialen.

De omzet van de bouwer steeg vorig jaar met 3 procent naar 6,5 miljard euro. Het nettoresultaat werd ruim gehalveerd tot 82,2 miljoen euro. Dat kwam vooral door een grote afboeking bij de verkoop van zijn belang in een infrastructuurinvesteerder. Het orderboek staat op 13 miljard euro.