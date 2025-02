LONDEN (ANP) - Unilever brengt zijn ijstak, met merken als Ben & Jerry's, Magnum en Cornetto, naar de beurzen in Amsterdam, Londen en New York. Ook kondigt het was- en levensmiddelenconcern aan dat voormalig Heineken-topman Jean-François van Boxmeer de beoogd voorzitter is van het bedrijf dat wordt afgesplitst. De ijsdivisie wordt een Nederlands bedrijf en het hoofdkantoor blijft in Amsterdam gevestigd.