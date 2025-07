Bangladesh wil meer tarwe uit VS importeren voor handelsdeal

DHAKA (ANP/RTR) - Bangladesh heeft een overeenkomst met de Verenigde Staten getekend om de komende vijf jaar meer tarwe te importeren. Volgens ambtenaren wil Bangladesh hiermee proberen om de Amerikaanse importheffingen voor het land te verlagen.

In de overeenkomst staat dat Bangladesh 700.000 ton tarwe per jaar uit de VS invoert. Het ministerie van Voedsel van Bangladesh en een Amerikaanse organisatie voor tarwehandel hebben de afspraken zondag ondertekend. De ambtenaren hopen dat de deal het Aziatische land helpt het handelstekort met de VS van 6 miljard dollar, zo'n 5,2 miljard euro, te verkleinen. Ook hopen ze dat die de weg vrijmaakt voor een gunstigere behandeling van belangrijke exportproducten. Bangladesh exporteert vooral veel kleding naar de VS.

Het Aziatische land is een van de handelspartners van de VS die voor 1 augustus een handelsdeal proberen te sluiten. Onlangs dreigde president Donald Trump Bangladesh een heffing van 35 procent op te leggen als een akkoord uitblijft.