Paus roept op tot vrede na aanval op kerk in Gaza

VATICAANSTAD (ANP/RTR/AFP) - Paus Leo XIV heeft opgeroepen tot een einde aan de "barbaarsheid van oorlog" nadat een kerk was geraakt bij een Israëlische aanval in de Gazastrook. Hij las na een gebed de namen voor van de mensen die daarbij om het leven waren gekomen.

"Ik doe een beroep op de internationale gemeenschap om het humanitair recht na te leven en de verplichting tot bescherming van burgers te respecteren, evenals het verbod op collectieve bestraffing, willekeurig gebruik van geweld en gedwongen verplaatsing van de bevolking", zei de paus.

De oproep volgde op de aanval in de Gazastrook van afgelopen donderdag. Daar was de enige rooms-katholieke kerk in het gebied geraakt door de Israëlische krijgsmacht. Er vielen drie doden en meerdere mensen raakten gewond.

In de kerk hadden honderden ontheemde mensen een veilig heenkomen gezocht, onder wie ook veel kinderen. Israël heeft laten weten de aanval te betreuren en zegt dat een onderzoek is ingesteld.