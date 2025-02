Bank: Microsoft zegt contracten datacentercapaciteit op in VS

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft is in de Verenigde Staten begonnen met het opzeggen van huurcontracten voor een grote hoeveelheid datacentercapaciteit. Het techconcern heeft huurcontracten voor een paar honderd megawatt aan capaciteit geannuleerd. Dit meldt investeringsbank TD Cowen, dat hierover volgens een rapport informatie heeft gekregen van toeleveranciers van Microsoft.

Deskundigen van TD Cowen stellen dat door deze maatregel zorgen kunnen ontstaan of Microsoft niet meer AI-computercapaciteit bouwt dan het op lange termijn nodig heeft. Het techconcern is ook de grootste investeerder in OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Daarnaast is Microsoft volgens de investeringsbank ook gestopt met het omzetten van overeenkomsten die doorgaans leiden tot formele huurcontracten. Andere grote techbedrijven als Facebook-moeder Meta zouden soortgelijke maatregelen hebben genomen om kosten te besparen.

Microsoft zegt maandag het eerder gemelde uitgavendoel van 80 miljard dollar voor het uitbreiden van datacenters in het huidige boekjaar te blijven handhaven. "Hoewel we onze infrastructuur in sommige regio's mogelijk strategisch aanpassen of qua tempo veranderen, zullen we in alle regio's sterk blijven groeien", aldus een woordvoerder.