Hongarije blokkeert militaire steun aan Oekraïne

Hongarije zal maandag niet akkoord gaan met nieuwe tientallen miljarden euro's voor wapenleveringen aan Oekraïne. Dat zegt de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó.

Hongarije zal volgens Szijjártó ook niet instemmen met een overhaaste verlenging van sancties tegen Russische personen.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komen later maandag bijeen in Brussel. Een van de belangrijkste onderwerpen tijdens de vergadering is het vinden van een Europees antwoord op de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Rusland over de mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne.

Ook ligt een voorstel van EU-buitenlandchef Kaja Kallas op tafel. Zij wil met een nieuw initiatief zo snel mogelijk extra militaire en financiële steun aan Oekraïne geven. Lidstaten moeten de kosten daarvan opbrengen naar vermogen. Kallas heeft aangekondigd dat ze dinsdag naar Washington gaat voor gesprekken met de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio.

Besluiten over extra steun of veiligheidsgaranties moeten door alle 27 lidstaten worden gesteund. Hongarije zei al eerder dat er ruimte moet worden gegeven aan pogingen om vrede tussen Oekraïne en Rusland te bereiken.