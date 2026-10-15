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Bank moet klant terugbetalen na fraude, ook bij grove nalatigheid

Economie
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. De bank kan de schade achteraf wel op de klant proberen te verhalen als die grof nalatig is geweest.
Het bankbedrijf moet het bedrag dus eerst direct terugbetalen. Dat kan zijn wanneer iemand bijvoorbeeld slachtoffer wordt van phishing. Daarna kan de bank proberen de geleden schade op de klant te verhalen. Daarvoor moet de bank wel aantonen dat de schade is ontstaan doordat de klant zijn verplichtingen opzettelijk of door grove nalatigheid niet is nagekomen.
De uitspraak volgt op een zaak waarin een klant van een Poolse bank slachtoffer werd van een phishingaanval. De klant werd misleid op een verkoopsite en klikte op een link naar een website die sterk leek op die van haar bank. Hierdoor verdween 700 euro van haar rekening, die de bank weigerde terug te betalen. De klant stapte naar een Poolse rechter. Die legde de zaak voor aan de Europese rechter.
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