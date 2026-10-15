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Zelensky: Rusland voerde aanvallen op na versoepeling sancties

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwijt Rusland de aanvallen op zijn land te hebben opgevoerd nadat Amerikaanse sancties waren versoepeld. Hij schreef op X dat Oekraïne de afgelopen anderhalve dag aan de lopende band is aangevallen. "De drones bleven in golven komen, en er was geen enkel uur dat onze lucht er vrij van was."
Zelensky meldde dat aanvallen met ruim 850 drones plaatsvonden terwijl de Oekraïense defensie "kunstmatig is beperkt". Er waren deze week problemen met door de VS geleverd satellietinternet, dat Oekraïne onder meer gebruikt om drones aan te sturen, en de Oekraïense autoriteiten zouden ook niet de gebruikelijke waarschuwingen hebben ontvangen over Russische raketaanvallen.
"We hebben EERLIJKHEID nodig van onze partners over deze oorlog", schreef Zelensky, die het belangrijk noemde dat Amerikanen "niet aan de kant van de agressor staan". De regering-Trump wil diesel uit Rusland importeren en verlicht daarom sancties, tot frustratie van Zelensky.
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