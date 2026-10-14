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Bank of America daalt op gemengd Wall Street na kwartaalcijfers

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn woensdag gemengd begonnen na de kleine verliezen een dag eerder. De aandacht ging opnieuw uit naar de bankensector, na resultaten van Bank of America. De op een na grootste bank van de Verenigde Staten zag de winst afgelopen kwartaal dalen door een boete van 1,2 miljard dollar vanwege het tekortschieten in de aanpak van witwaspraktijken. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht. Het aandeel werd 7,5 procent lager gezet.
Dinsdag zorgden de kwartaalcijfers van JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup al voor koersdruk in de bankensector. Die drie banken verloren nu tot 2,3 procent, na verliezen tot 5,6 procent een dag eerder. Zakenbank Morgan Stanley, die woensdag ook met cijfers kwam, daalde 1,7 procent. BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, steeg 2,9 procent na goed ontvangen resultaten.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 51.835 punten en de brede S&P 500-index daalde 0,4 procent tot 7776 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 27.047 punten.
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