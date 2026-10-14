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Mondiale turnbond betreurt visa-situatie Russen

Sport
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - De mondiale turnbond World Gymnastics betreurt de gevolgen van de visumproblemen voor de Russische delegatie bij de WK in Rotterdam. Dat meldt de bond in een persbericht.
"De afgifte van visa aan deelnemers valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse autoriteiten", meldt de bond. "World Gymnastics kan niet verklaren waarom de visumaanvragen van een beperkt aantal sporters zijn afgewezen. De internationale turnbond blijft hierover in gesprek met de Nederlandse autoriteiten, het lokale organisatiecomité en de Russische turnbond."
De Russische turnbond meldde dinsdag dat de visumaanvragen van Angelina Melnikova (wereldkampioene meerkamp), Viktoria Listoenova en Anna Kalmykova zijn afgekeurd. Vijf Russische turners zijn nog in afwachting van een beslissing over hun visumaanvraag.
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