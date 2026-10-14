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Geïrriteerde Kamer wil concrete actie sneller toeslagenherstel

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil "zorgvuldig haast maken" met de hersteloperatie voor toeslagenouders, maar Kamerleden zien geen concrete actie bij partijloos staatssecretaris Sandra Palmen.
"Kom nu eens met concrete stappen", moedigde Inge van Dijk (CDA) de bewindsvrouw aan. De staatssecretaris beloofde binnenkort nog maar eens op een rij te zetten wat ze al doet, maar dat zou volgens Van Dijk vooral leiden tot een definitiekwestie en dus "zonde van de tijd zijn".
"Waar zou u mee geholpen zijn?" kaatste de staatssecretaris terug. Dat was tegen het zere been van Van Dijk. "Dat heb ik net duidelijk verteld, of er is gewoon niet geluisterd."
Categorieën
Van Dijk opperde onder meer om verschillende categorieën te hanteren en dus sommige ouders sneller te helpen dan anderen.
Ook D66, VVD en PRO vonden dat de staatssecretaris beter duidelijk moest maken hoe ze de gedupeerde ouders sneller gaat helpen. Het doel is om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel, maar de verwachting is dat dat niet gaat lukken.
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