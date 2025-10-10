Bank of England: geen groot banenverlies in VK door AI

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De sterke toename van toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) in het bedrijfsleven zal niet leiden tot groot banenverlies in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft gouverneur van de Bank of England Andrew Bailey gezegd in een kranteninterview. Onlangs bleek uit een peiling door vakbonden dat meer dan de helft van de Britse werknemers zorgen heeft over de impact van AI op hun baan.

Maar volgens de centralebankpresident zijn die zorgen ongegrond. Hij zei tegen de krant Northern Echo juist optimistisch te zijn over de kansen die AI biedt voor de economie. Volgens Bailey kan AI zorgen voor een nieuwe grote cyclus van innovatie. Het is dan wel belangrijk dat er veel nadruk wordt gelegd op het trainen van mensen met AI-technologie.

Bailey roept ook op tot meer investeringen in AI zodat de Britse economie hier meer voordeel uit kan halen. De Britse economie heeft een grote dienstensector waar AI tot meer productiviteit kan leiden, bijvoorbeeld in de financiële sector.