ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China komt met heffing voor Amerikaanse schepen

Economie
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:24
anp101025136 1
BEIJING (ANP/AFP) - China voert speciale havengelden in voor Amerikaanse schepen. Vanaf dinsdag geldt een extra heffing voor schepen die in het bezit zijn van Amerikaanse bedrijven en in de Verenigde Staten zijn gemaakt, kondigde het ministerie van Transport in Beijing aan.
Amerikaanse schepen moeten per ton 400 yuan (48,50 euro) betalen per reis naar China, maar niet voor iedere keer dat ze aanmeren in een aparte haven. De heffing stijgt in april naar 640 yuan. Per schip zal China maximaal vijf keer per jaar zo'n heffing in rekening brengen. Een woordvoerder van het ministerie noemt dit een "legitieme maatregel om de rechtmatige belangen van Chinese scheepvaartbedrijven te waarborgen".
In april kondigde de Amerikaanse regering een soortgelijke maatregel aan voor Chinese schepen. Met extra heffingen voor schepen uit het Aziatische land die aanmeren in Amerikaanse havens wilde Washington de eigen scheepsbouw beschermen. De heffingen van beide landen gaan tegelijk in.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

234367143_m

Deze natuurlijke zoetstof zou een onverwachte bondgenoot kunnen zijn tegen haaruitval

shutterstock_1473911453

Waarschuwingssignalen: Wanneer je volwassen kind afstandelijk wordt

Loading