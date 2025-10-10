China komt met heffing voor Amerikaanse schepen

BEIJING (ANP/AFP) - China voert speciale havengelden in voor Amerikaanse schepen. Vanaf dinsdag geldt een extra heffing voor schepen die in het bezit zijn van Amerikaanse bedrijven en in de Verenigde Staten zijn gemaakt, kondigde het ministerie van Transport in Beijing aan.

Amerikaanse schepen moeten per ton 400 yuan (48,50 euro) betalen per reis naar China, maar niet voor iedere keer dat ze aanmeren in een aparte haven. De heffing stijgt in april naar 640 yuan. Per schip zal China maximaal vijf keer per jaar zo'n heffing in rekening brengen. Een woordvoerder van het ministerie noemt dit een "legitieme maatregel om de rechtmatige belangen van Chinese scheepvaartbedrijven te waarborgen".

In april kondigde de Amerikaanse regering een soortgelijke maatregel aan voor Chinese schepen. Met extra heffingen voor schepen uit het Aziatische land die aanmeren in Amerikaanse havens wilde Washington de eigen scheepsbouw beschermen. De heffingen van beide landen gaan tegelijk in.