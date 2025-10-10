ECONOMIE
Groningen gaat grote AI-fabriek bouwen: investering van 200 miljoen euro

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:29
ANP-425719306
Het is officieel: Groningen krijgt een eigen AI-fabriek. De Europese Commissie investeert 71 miljoen euro, waardoor het benodigde bedrag van 200 miljoen euro rond is. Daarmee kan de bouw van een van de belangrijkste technologische projecten van Nederland beginnen.
De AI-fabriek – een soort supercomputer die kunstmatige intelligentie op grote schaal mogelijk maakt – moet Europa minder afhankelijk maken van techreuzen uit de VS en China. Het project past binnen een bredere Europese strategie om digitaal zelfstandiger te worden en innovatie in eigen huis te stimuleren.
Technologische vernieuwing
De regio Groningen en Noord-Drenthe zet al langer in op technologische vernieuwing. De provincie en het kabinet legden eerder samen ruim 130 miljoen euro in, waarmee de komst van de fabriek nu officieel is verzekerd.
Volgens de huidige planning draait de supercomputer begin 2027 op volle kracht. De exacte locatie is nog niet bekend, maar in het historische Niemeyer-gebouw in Groningen komt alvast een expertisecentrum voor AI, waar specialisten worden gehuisvest die direct aan de fabriek verbonden zijn.
AI is overal
Burgemeester Roelien Kamminga reageert enthousiast. “AI is al overal, dus deze ontwikkeling is heel belangrijk voor zowel Nederland en Europa als Groningen. Een AI-fabriek sluit perfect aan bij de expertise die wij in deze regio al hebben op ICT-gebied.”
Volgens haar biedt het project grote kansen voor de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en innovatieve bedrijven. “Zo’n fabriek trekt kennis en mensen aan en biedt kansen voor ondernemingen en start-ups. Daar hebben we uiteindelijk allemaal profijt van. Aan ons de schone taak om dat te laten zien aan de inwoners van Groningen en Noord-Drenthe.”
Met de komst van de fabriek wordt Groningen in één klap een van de digitale zwaartepunten van Europa.
Bron: DVHN

