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Bank of Japan verhoogt rente naar hoogste niveau sinds 1995

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 7:43
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TOKIO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Bank of Japan heeft het belangrijkste rentetarief in het land verhoogd naar het hoogste niveau sinds 1995. Met de hogere leenkosten wil de centrale bank de inflatie bestrijden. Ook geeft de Bank of Japan aan dat er meer verhogingen zullen volgen om de stijgende consumentenprijzen in het land aan te pakken, die worden aangewakkerd door hogere energieprijzen en een zwakke Japanse yen.
De verhoging met een kwart procentpunt naar 1,25 procent was verwacht door economen. Het was de tweede renteverhoging van de Bank of Japan dit jaar. In juni werd het rentetarief ook met een kwart procentpunt verhoogd.
De Japanse centrale bank begon in maart 2024 met het verhogen van de rente. Dat was de eerste verhoging sinds 2007. De centrale bank maakte daarmee een einde aan een decennialange periode waarin Japan met lage rentes en het opkopen van obligaties de inflatie juist wilde aanjagen.
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