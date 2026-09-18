Charles III klonk volgens Diana’s broer ‘euforisch’ toen hij hoorde dat ze dood was

De broer van prinses Diana , Charles Spencer, zegt dat de toenmalige prins Charles kort na Diana’s dood opvallend opgewekt klonk. Het gaat om Spencers persoonlijke herinnering aan een telefoongesprek in de uren na het fatale auto-ongeluk in Parijs, niet om een vaststaand feit over Charles’ gevoelens.

In zijn binnenkort verschijnende memoires Swan Song: Diana, My Sister’s Story schrijft Spencer over de nacht van 31 augustus 1997, toen Diana op 36-jarige leeftijd om het leven kwam. Hij was op dat moment met zijn vier kinderen in Kaapstad en belde na het nieuws met familie en bekenden.

Volgens Spencer reageerden de meeste mensen aangeslagen, nauwelijks in staat om hun medeleven onder woorden te brengen. Het gesprek met Diana’s voormalige echtgenoot verliep volgens hem heel anders. Charles zou „euforisch” hebben geklonken — een omschrijving die Spencer zelf als „logew” bestempelt.

Geen bewijs voor motief

Spencer schrijft dat Charles hem vertelde dat prins William en prins Harry de volgende ochtend op Balmoral over de dood van hun moeder zouden worden ingelicht. Die mededeling vond hij destijds opmerkelijk zakelijk.

Achteraf denkt Diana’s broer dat Charles mogelijk al zag dat Diana’s overlijden een huwelijk met Camilla Parker Bowles eenvoudiger zou maken. Maar daarbij is een belangrijke kanttekening nodig: Spencer presenteert daarvoor geen bewijs. Het is zijn eigen interpretatie, bijna dertig jaar na het gesprek.

De beschuldiging dat Charles blij zou zijn geweest met Diana’s dood, is dus te stellig. Juister is: Spencer had de indruk dat Charles opvallend opgewekt klonk, en verbindt daar in zijn boek zelf een mogelijke verklaring aan.

Eerdere pijnlijke uitspraak

Spencer haalde eerder ook een andere vermeende uitspraak van Charles aan. Na Diana’s dood zou Charles volgens hem hebben gezegd: „We zullen haar snel genoeg vergeten.”

Die woorden zouden zijn gevallen tijdens een ruzie over de vraag of William en Harry achter de kist van hun moeder moesten lopen tijdens de begrafenis. Spencer zou daar aanvankelijk fel tegen zijn geweest. Uiteindelijk liepen de twee prinsen, toen 15 en 12 jaar oud, wel achter Diana’s kist in de rouwstoet door Londen — een beeld dat wereldwijd in het geheugen staat gegrift.

Reactie vanuit Buckingham Palace

Buckingham Palace heeft de herinneringen van Spencer volgens de Duitse krant indirect ter discussie gesteld. Vanuit het hof werd gewezen op de invloed van rouw en trauma op het geheugen: zulke ingrijpende gebeurtenissen kunnen herinneringen vervormen zonder dat iemand zich daarvan bewust is

Dat maakt de passage vooral explosief omdat ze opnieuw raakt aan de al decennia gespannen verhouding tussen Diana’s familie en het Britse koningshuis. Spencer geeft met zijn boek zijn persoonlijke lezing van de gebeurtenissen. Maar wie concludeert dat Charles daadwerkelijk blij was dat Diana dood was, gaat verder dan wat op basis van zijn herinnering bewezen kan worden.