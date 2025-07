Banken beloven incassopauze als klant schuldhulp aanvraagt

UTRECHT (ANP) - Een groep Nederlandse banken belooft het invorderen van betaalachterstanden te pauzeren bij klanten die bij de gemeente om schuldhulpverlening hebben gevraagd. Onder andere ING, ABN AMRO, Rabobank en ASN Bank hebben daarover afspraken gemaakt met de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening NVVK. Het tijdelijk stopzetten van de incasso moet het oplossen van problematische schulden makkelijker maken.

Volgens de NVVK, voluit Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, hebben mensen met veel schulden minder "incassostress" als banken ze niet aanmanen om snel te betalen. De financiële instellingen die het convenant hebben ondertekend, beloven ook betaalachterstanden niet te verrekenen met het saldo op betaal- of spaarrekeningen van klanten die schuldhulp hebben aangevraagd.

Een andere afspraak is dat de deelnemende banken bij voorbaat akkoord gaan met schuldenregelingen die bij de NVVK aangesloten hulpverleners voorstellen. Nu zouden banken nog veel vragen stellen als iemand een regeling voorstelt, wat voor vertraging zorgt bij de hulp om van financiële problemen af te komen.

Twee jaar

Andere deelnemers aan het akkoord zijn Nationale-Nederlanden, creditcardbedrijf ICS en Alfam. De laatste twee zijn dochterondernemingen van ABN AMRO.

De banken willen het nieuwe beleid voor het einde van dit jaar doorvoeren, meldt de NVVK. De afspraken gelden twee jaar lang, met drie keer per jaar een tussentijdse evaluatie. Of de afspraken na die periode blijven staan, bepaalt iedere bank vervolgens apart.

De overeenkomst geldt niet voor alle soorten schulden. Zo zijn hypotheken of andere leningen met een onderpand uitgesloten. Ook zakelijke incasso's vallen niet onder het convenant.