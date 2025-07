Van der Poel grote troef van Alpecin-Deceuninck in Tour

LILLE (ANP) - Mathieu van der Poel is een van de speerpunten van de Belgische ploeg Alpecin-Deceuninck in de komende Tour de France. De 30-jarige Van der Poel rijdt zijn vijfde opeenvolgende Tour. In 2021 won hij de rit met aankomst op de steile Mûr-de-Bretagne en droeg vervolgens zes dagen de gele trui,

Van der Poel bereidde zich voor in het Critérium du Dauphiné. Daarvoor maakte hij een mislukt uitstapje naar het mountainbiken. Hij liep een breukje in zijn pols op door een val in de wereldbekerwedstrijd in Nove Mesto. In het voorjaar verrijkte hij zijn palmares met zijn derde overwinning in Parijs-Roubaix. Ook won hij voor de tweede keer Milaan-Sanremo.

Jasper Philipsen is de andere troef in de ploeg. De 27-jarige Belg staat voor de zesde keer aan de start van de Tour en boekte al negen ritzeges.

De Belgen Jonas Rickaert, Xandro Meurisse, Gianni Vermeersch, Emiel Verstrynge, de Australiër Kaden Groves en de Zwitser Silvan Dillier maken ook deel uit van de Tourselectie van Alpecin-Deceuninck.