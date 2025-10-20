Banken en verzekeraars herstellen op Damrak na koersdalingen

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak veerde maandag op na de verliesbeurt op vrijdag. De banken en verzekeraars toonden herstel na de onrust die vorige week was ontstaan rond kredietproblemen bij enkele regionale Amerikaanse banken. Die problemen lijken echter vooral veroorzaakt door fraude bij een specifiek bedrijf en geen onderdeel te zijn van een grotere crisis in de bankensector.

Ook stelde president Donald Trump beleggers opnieuw gerust dat het "wel goed komt met China". China stemde afgelopen weekend in met nieuwe handelsgesprekken met de Verenigde Staten en wil dat die "zo snel mogelijk" beginnen om een handelsoorlog te voorkomen. Trump bevestigde daarnaast dat hij nog steeds van plan is de Chinese president Xi Jinping te ontmoeten tijdens een top in Zuid-Korea, die eind deze maand begint.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 961,46 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 906,22 punten. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,1 procent.

Afzwakkende groei Chinese economie

De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 2,3 en 0,7 procent, ondanks een afzwakkende groei van de Chinese economie. Die groeide in het derde kwartaal met 4,8 procent. Dat is de zwakste groei in een jaar. In het tweede kwartaal bedroeg de groei 5,2 procent.

De Nikkei in Tokio steeg ruim 3 procent tot een nieuw recordniveau. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de Liberaal-Democratische Partij (LDP) waarschijnlijk een coalitie gaat vormen met de Japanse Innovatie Partij (Ishin). LDP-partijleider Sanae Takaichi lijkt daarmee toch voldoende steun te krijgen om premier te worden.

Aegon klom omhoog

Verzekeraar Aegon klom 1,9 procent, na een koersdaling van ruim 4 procent op vrijdag. ABN AMRO en ING wonnen tot 1,4 procent, na de verliezen van bijna 3 procent voor het weekend. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stegen tot 1,5 procent. Levensmiddelenconcern Unilever stond onderaan met een min van 0,6 procent.

Pharming won 0,7 procent. Het biotechnologiebedrijf gaat nieuwe onderzoeksresultaten over zeldzame ziekten presenteren tijdens het congres in november in Orlando, Florida.

Beauty-afdeling L'Oréal

Theon International steeg 4,5 procent. De Griekse fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector heeft een raamovereenkomst gesloten van ruim 300 miljoen euro met een niet nader genoemde Europese NAVO-lidstaat.

In Parijs won Kering 4 procent. De eigenaar van modemerken als Gucci en Yves Saint Laurent verkoopt de beauty-afdeling voor 4 miljard euro aan branchegenoot L'Oréal (plus 0,7 procent).