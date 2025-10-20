Ook turner Schmidt uitgeschakeld op WK in Jakarta

JAKARTA (ANP) - Turner Casimir Schmidt is ook uitgeschakeld op de WK in Jakarta. De 29-jarige Hoofddorper werd 28e en is vierde reserve voor de meerkampfinale van woensdag. Schmidt kwam zondag in de vierde subdivisie van de kwalificaties door grote fouten op vloer en voltige niet verder dan 74,463 punten. Na zijn wedstrijd moest hij nog lang wachten of zijn score nog toereikend zou zijn voor de meerkampfinale (top-24).

Schmidt verklaarde door ziekte niet fit te zijn geweest en schatte zijn kans op de finale al laag in. Zondagavond zag hij zijn kansen na zes van de acht subdivisies al verder slinken: hij bezette toen al plek 21. Maandag volgden er nog twee subdivisies, met onder andere toplanden als China en Canada.

De Japanner Daiki Hashimoto, olympisch meerkampkampioen van 2020, stroomt als eerste door naar de finale van woensdag (83,065) punten.

Rekstok

Bart Deurloo, Loran de Munck en Jermain Grünberg waren eerder al uitgeschakeld op respectievelijk rekstok, voltige en brug. Deurloo zette met een 13e plek (13,833 punten) aan rekstok nog het beste resultaat neer. De Munck werd na twee vallen 79e op voltige (11,666), Grünberg werd 21e aan brug (13,666).

Ook WK-debutant Elijah Faverus slaagde er op voltige en ringen niet in om in de buurt te komen van de top-8 die noodzakelijk is voor een toestelfinale.