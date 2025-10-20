ECONOMIE
Potter volgt Tomasson op als bondscoach van Zweden

Sport
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 9:38
STOCKHOLM (ANP) - Graham Potter is de nieuwe bondscoach van de voetballers van Zweden. De Engelsman is de opvolger van Jon Dahl Tomasson, die vorige week werd ontslagen. Onder leiding van de voormalige aanvaller van Feyenoord pakte Zweden slechts 1 punt in vier kwalificatieduels voor het WK van volgend jaar zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.
De 50-jarige Potter werd nog geen maand geleden ontslagen als hoofdtrainer van West Ham United. Zweden heeft nog een kleine kans op een ticket voor de play-offs voor het WK. De achterstand op Kosovo, de huidige nummer 2 in de poule, is na vier duels 6 punten.
