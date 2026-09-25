ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Banken kunnen tuchtrecht zelf ontwikkelen, vindt NVB

Economie
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 14:18
anp250926137 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Banken kunnen zelf het tuchtrecht ontwikkelen waaraan bankmedewerkers zich moeten houden, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De brancheorganisatie reageert op het nieuws dat de stichting die het tuchtrecht toepast volgend jaar stopt uit onvrede over de opstelling van banken. Volgens de Stichting Tuchtrecht Banken (STB) is het een vergissing geweest om de organisatie van het tuchtrecht aan banken zelf over te laten.
"Dat kunnen we prima zelf", antwoordt de NVB-woordvoerder op de vraag of banken wel zelf de gedragsregels voor bankiers moeten ontwikkelen. Hij benadrukt tegelijkertijd dat de toepassing van die regels, zoals onderzoek na meldingen, onafhankelijk werd gedaan door de STB. Het tuchtrecht werd na de bankencrisis een wettelijke verplichting, bedoeld om het vertrouwen in de financiële sector te vergroten.
loading

POPULAIR NIEUWS

consumentenbond basisboodschappen in half jaar 15 procent duurder1685426948

Werk je bij een supermarkt, kledingwinkel of bank? Je personeelskorting tot €500 per jaar is straks niet meer belastingvrij

stille ramp gaande voor zzpers in de cultuursector1593054506

Net gestart als zzp'er? Je startersaftrek zakt van €2.123 naar €10, zonder compensatie

184262569_m

Manifesteren, positief denken: het klinkt mooi maar er is een groot probleem

251028498_m

Zo herken je ChatGPT: deze woorden en zinnen verraden AI

header-elektrische-auto-keuring

Nu blijkt: elektrische auto’s met veel kilometers komen beter door de keuring

het-beruchte-epc-lampje

Wat moet je doen als het EPC-lampje gaat branden?

Loading