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Internet verstoord in Tigray terwijl conflict voortduurt

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 14:17
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MEKELLE (ANP/RTR/AFP) - Internet- en telefoonnetwerken in de Ethiopische regio Tigray zijn sinds donderdagavond verstoord. Deze week zijn er gevechten uitgebroken tussen de federale krijgsmacht en het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF). Het gaat om de ernstigste escalatie van geweld sinds een vredesakkoord in 2022.
Anonieme bronnen vertellen aan persbureau Reuters dat de regerende partij van Tigray, TPLF, de toegang tot telefoon- en internetnetwerken in de regio heeft laten afsluiten. Dat zou mogelijk een tactiek zijn om drones van de regering buiten spel te zetten. Internetmonitor NetBlocks meldt dat het internet in Noord-Ethiopië inderdaad is verstoord.
Opstandelingen uit Tigray namen lokale luchthavens in en hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio's Afar en Amhara. Zij spreken van een defensieve oorlog, om weerstand te bieden aan de agressie van de regering. Het regeringsleger spreekt van een offensief en zegt meer dan zevenhonderd strijders van de TPLF te hebben gedood in Amhara.
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