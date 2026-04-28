Banken roepen sociale media op tot meer actie tegen onlinefraude

AMSTERDAM (ANP) - Banken in Nederland roepen big tech en socialmediaplatforms op om meer te doen tegen onlinefraude. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is fraudebestrijding anders "dweilen met de kraan open" omdat een groot deel van de onlinefraude begint op sociale media.

Banken doen de oproep nadat de schade door bankhelpdeskfraude vorig jaar is gestegen, blijkt uit de jaarlijkse fraudecijfers. In 2025 steeg de schade met 3 miljoen euro tot 25,8 miljoen euro.

"Onlinefraude is een groot maatschappelijk probleem. Ik hoop daarom echt dat sociale mediabedrijven willen helpen om de schade als gevolg van onlinefraude verder terug te dringen. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van nepadvertenties en valse websites", zegt voorzitter van NVB Medy van der Laan.

Meta, het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram, verklaarde tegen Het Financieele Dagblad, die de oproep van de banken als eerste bracht, zich niet te herkennen in de beschuldigingen. Ook TikTok zei tegen die krant alles te doen om fraude te voorkomen.