Krant: Meta werkt aan terugdraaien overname Chinees AI-bedrijf

PALO ALTO (ANP/AFP) - Socialemediabedrijf Meta treft voorbereidingen om zijn overname van het van oorsprong Chinese AI-bedrijf Manus terug te draaien. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram maakte eind vorig jaar bekend de start-up over te nemen, maar de Chinese overheid kondigde maandag aan die deal te verbieden.

Manus maakt indruk met zijn AI-agent, die op basis van kunstmatige intelligentie zelfstandig taken kan uitvoeren zoals reizen plannen of financiële analyses maken. Meta hoopte zijn digitale diensten aan te kunnen vullen met de AI-hulp.

Nu China de "buitenlandse investering" in Manus verbiedt, is het de vraag hoe de deal kan worden teruggedraaid. Investeerders zouden hun geld al hebben ontvangen en medewerkers van Manus zijn volgens persbureau Bloomberg al overgegaan naar Meta-kantoren.

Meta zei maandag dat de deal aan alle relevante wetgeving voldoet en een passende oplossing te verwachten.