Vrouwen in relaties dromen vaker van emotionele verdieping en nuance dan van grote romantische gebaren – en veel mannen hebben dat nauwelijks door.

Vraag een vrouw ( als je durft kun je het bij je eigen vrouw doen)wat ze in haar relatie mist, en de kans is klein dat ze meteen over geld of uiterlijk begint. Veel belangrijker zijn subtiele dingen: écht luisteren, gezien worden, verlangen voelen. In een nieuwe analyse voor Stern vertellen onder meer een scheidingsadvocaat, een seksuoloog en een verloskundige waar vrouwen in relaties werkelijk naar hunkeren – en waarom dat zo vaak onuitgesproken blijft. Hun conclusie: het zijn juist de kleine, emotioneel geladen momenten waar het verschil wordt gemaakt – of gemist.

Waar vrouwen stilletjes op hopen

Vrouwen benoemen in onderzoeken consequent drie terugkerende wensen: emotionele aandacht , erkenning in het dagelijks leven en een seksuele relatie die niet op automatische piloot draait. Niet het dure cadeau telt, maar de vraag hoe haar dag was, het opmerken van haar twijfel, een oprecht compliment op een onverwacht moment.

Veel mannen verwarren het uitblijven van ruzie met het bestaan van geluk in de relatie.

Scheidingsadvocaten zien dat veel relaties niet stuklopen op één grote affaire, maar op jarenlange kleine misverstanden: hij denkt dat “geen klachten” gelijkstaat aan tevredenheid, terwijl zij al tijden subtiel signalen uitzendt die niet worden opgevangen.

Misverstanden tussen mannen en vrouwen

Opvallend is dat romantische relaties psychologisch juist vaak belangrijker blijken voor mannen dan voor vrouwen, omdat mannen buiten de relatie minder emotionele steunbronnen hebben. Toch overschatten veel mannen hoe goed ze het doen als partner, zeker als er weinig ruzie is en het huishouden “redelijk loopt”.

Waar vrouwen van dromen in relaties, speelt zich meestal af in de kleine, alledaagse momenten.

Tegelijk tonen Nederlandse onderzoeken dat koppels hun relatie gemiddeld een dikke 8 geven, wat suggereert dat het niet gaat om volledig mislukte liefdes, maar om onbenutte potentie. In die ruimte tussen “best tevreden” en “dit is precies waar ik van droom” blijven verlangens hangen die zelden hardop worden uitgesproken.