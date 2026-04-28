Leontien van Moorsel dacht met The bi-cycle race een nieuw avontuur tegemoet te rijden, maar in India liep ze keihard tegen haar oude demonen op. De combinatie van smetvrees, gebrekkige hygiëne en een zwaar tv-format bleek voor de oud-wielrenster simpelweg niet vol te houden.

In het SBS 6-programma reizen bekende duo’s per fiets door het buitenland, maar voor Leontien werd India een hindernis die niets met kilometers of hoogtemeters te maken had. Ze sliep nauwelijks, durfde amper te eten en voelde haar oude eetstoornis weer aan de poort rammelen. Dan gaat het niet meer om televisie, maar om mentaal overeind blijven.

Geflankeerd door haar zus Wilma kondigde ze geëmotioneerd haar vertrek aan en koos daarmee bewust voor haar gezondheid én haar voorbeeldfunctie richting de cliënten van haar Leontienhuis. In Nederland kan ze haar dwangmatige angst voor vuil meestal regisseren, in India nam het decor het van haar over.

Toch bleef er iets hangen dat groter is dan een mislukt tv-avontuur: het besef hoe comfortabel Nederland is – en hoe veerkrachtig mensen zijn die met veel minder moeten rondkomen. De Indiase gastvrijheid hield haar naar eigen zeggen een spiegel voor. Soms is opgeven voor de camera de moedigste keuze die je kunt maken.