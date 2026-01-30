ECONOMIE
Bankensector ziet scherpe keuzes in coalitieakkoord

door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 16:54
AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kijkt "uit naar een periode van constructieve politiek". In het coalitieakkoord dat vrijdag werd gepresenteerd ziet de bankensector "scherpe keuzes" om het verdienvermogen van de Nederlandse economie te vergroten.
"Banken en bedrijven zijn gebaat bij stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid", zegt NVB-voorzitter Medy van der Laan. "Want juist langjarig stevig beleid is nodig om de Nederlandse economie nu en in de toekomst te financieren."
De NVB is blij dat de coalitie inzet op een "gelijk Europees speelveld" voor Nederlandse bedrijven en banken en dat het werkt aan de versterking van de kapitaal- en bankenunie. Ook benadrukt de vereniging dat het belangrijk is om beleggen in Nederland aantrekkelijker te maken en dat de Nederlandse Investeringsinstelling "een aanvullende rol kan spelen bij de financiering van start- en scale-ups."
De NVB steunt de coalitie in het vasthouden aan de klimaatdoelen van Parijs. "Een duurzame economie is een toekomstbestendige economie."
