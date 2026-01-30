ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie blij met extra geld voor verbetering en modernisering

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 17:11
anp300126223 1
DEN HAAG (ANP) - De politie is "blij en opgelucht" dat het nieuwe kabinet 512 miljoen euro per jaar wil investeren in de politie. Met het geld komt er financiële ruimte om de kwaliteit van het politiewerk te verbeteren en de organisatie "bij de tijd te brengen". "Dit draagt direct bij aan de veiligheid in ons land", zegt korpschef Janny Knol.
De politie zei eerder jaarlijks structureel minstens 350 miljoen euro extra nodig te hebben om alle taken goed te kunnen uitvoeren. Dat tekort is nu weggenomen. Knol: "Met de voorgenomen investering van 512 miljoen euro kunnen we ook inzetten op de gewenste versterking van bijvoorbeeld cyber- en zedenrechercheurs."
Volgens haar blijft modernisering van de politieorganisatie ook noodzakelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de digitalisering van het politiewerk.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

91427689_m

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Doe de test

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

Loading