Politie blij met extra geld voor verbetering en modernisering

DEN HAAG (ANP) - De politie is "blij en opgelucht" dat het nieuwe kabinet 512 miljoen euro per jaar wil investeren in de politie. Met het geld komt er financiële ruimte om de kwaliteit van het politiewerk te verbeteren en de organisatie "bij de tijd te brengen". "Dit draagt direct bij aan de veiligheid in ons land", zegt korpschef Janny Knol.

De politie zei eerder jaarlijks structureel minstens 350 miljoen euro extra nodig te hebben om alle taken goed te kunnen uitvoeren. Dat tekort is nu weggenomen. Knol: "Met de voorgenomen investering van 512 miljoen euro kunnen we ook inzetten op de gewenste versterking van bijvoorbeeld cyber- en zedenrechercheurs."

Volgens haar blijft modernisering van de politieorganisatie ook noodzakelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de digitalisering van het politiewerk.