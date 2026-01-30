Verdachten ontkennen moordopdracht Vincent Jalink

AMSTERDAM (ANP) - De verdachten in een proces over de moord op Vincent Jalink in 2016 ontkennen dat zij een opdracht hebben gegeven of ontvangen om de 38-jarige man om te brengen. Jalink werd op de avond van 27 mei van dat jaar bij zijn woning in Diemen met twaalf kogels doodgeschoten voor de ogen van zijn toen 9-jarige zoontje. Schutter Gideon G. is als enige veroordeeld. Hij kreeg in 2023 in hoger beroep 22 jaar celstraf.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de moord op Jalink is aangestuurd door Muhammed S. (39) uit Amstelveen en Willy F. (36) uit Amsterdam-Zuidoost. Dat zou zijn gebeurd nadat de twee medeverdachten, Andries K. (57) uit Urk en Ferry B. (51) uit Anna Paulowna, de opdracht zouden hebben gegeven om Jalink te ontvoeren en geld af te persen. De achtergrond hiervan zou zijn dat Jalink een miljoen euro zou hebben gehad om te investeren in cocaïne, maar niets zou hebben geleverd.