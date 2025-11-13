Barista's Starbucks staken in tientallen Amerikaanse steden

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Starbucks kampt in de VS met stakende barista's. Workers United, dat het personeel vertegenwoordigt in ongeveer 550 van de ongeveer 10.000 Amerikaanse Starbucks-locaties, heeft gezegd dat er donderdag in minstens veertig steden zal worden gestaakt, onder meer in New York, San Diego, Dallas en Seattle.

De actie, waarbij meer dan 1000 barista's in 65 vestigingen betrokken zijn, volgt op strubbelingen bij loononderhandelingen. Afgevaardigden van Workers United stemden in april tegen het laatste bod van Starbucks. Volgens de vakbond schoot het voorstel tekort, omdat het alleen loonsverhogingen van minimaal 2 procent garandeerde en niet verzekerde dat werknemers genoeg uren zouden kunnen werken om in aanmerking te komen voor alle voordelen.

Starbucks claimt echter dat de keten al "de beste baan in de detailhandel" biedt. Een gemiddeld barista-loon komt neer op ruim 19 dollar per uur. De totale compensatie kan oplopen tot meer dan 30 dollar per uur wanneer bijvoorbeeld ook toeslagen worden meegerekend.