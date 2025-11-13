Wijers noemt eigen uitspraken over VVD 'ongepast taalgebruik'

DEN HAAG (ANP) - Informateur Hans Wijers (D66) betreurt dat hij onlangs negatieve uitspraken deed over de VVD en partijleider Dilan Yeşilgöz. Hij noemde haar onder meer "een leugenaar" en zei dat hij had gehoopt op een grotere afstraffing van de VVD bij de verkiezingen. "Dat had ik niet moeten doen, dat is ongepast taalgebruik", zegt hij over zijn eigen uitspraken.

Hij zegt dat hij Yeşilgöz heeft benaderd en excuses heeft aangeboden. Hij zegt dat hij "geen twijfels" heeft dat hij verder kan met zijn opdracht.

Het gaat om uitspraken op een bijeenkomst van ondernemers rondom verkiezingsavond, die volgens Wijers in "een heel andere context" zijn gedaan. Nu hij zijn woorden heeft teruggenomen, is wat Wijers betreft de kous af. "Ik ben nu in een andere positie, ik ben nu informateur."

Mening

Hij wil niet zeggen of hij van mening is veranderd over de VVD of voorvrouw Yeşilgöz: "Mijn mening is irrelevant." Wijers denkt dat hij de komende tijd een vertrouwensband met de VVD kan opbouwen. Hij wil nog eens met de partij om tafel om er verder over te praten.

Desgevraagd zegt de informateur dat hij zich niet kan herinneren wat hij exact heeft gezegd. "Het was op een avond om een glaasje te drinken, ik ben daar op een podium getrokken."

Mede-informateur Sybrand Buma (CDA) erkent dat Wijers (D66) "boude uitspraken" heeft gedaan. Hij denkt dat het niet meer over Wijers' uitspraken gaat "als we laten zien dat we met resultaten kunnen komen".